В Подмосковье реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли более 90 тыс. жителей

С начала 2026 года медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний и травм в Подмосковье прошли уже более 90 тыс. жителей, сделать это можно по полису ОМС в медицинских организациях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медицинская реабилитация помогает пациентам восстановиться после тяжелых заболеваний и травм — инсультов, инфарктов, операций, патологий внутренних органов и опорно-двигательного аппарата», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, специалисты разрабатывают индивидуальные программы восстановления. Они включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и тренировки на специальном оборудовании. Помощь можно получить в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно, то есть на базе поликлиник. Получить направление можно у лечащего врача.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.