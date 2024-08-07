Областной турнир по петанку прошел в Серпухове в рамках программы «Активное долголетие»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Областной турнир по петанку прошел в Серпухове в рамках программы «Активное долголетие». В нем приняли участие более двадцати команд со всего региона, сообщили в администрации городского округа.
Местом проведения соревнований стал Принарский парк. Участников турнира поприветствовал депутат муниципального Совета депутатов, председатель попечительского центра Николай Пушкин.
В программу турнира также вошли мастер-классы, настольные игры, дегустация плова. По итогам соревнований победителем признали команду из Домодедово.