«Обмен значками вместо бойкота». Петр Гуменник рассказал об отношении к российским спортсменам на Играх в Италии

Чемпион России-2026 в мужском одиночном катании Петр Гуменник поделился впечатлениями от атмосферы в олимпийской деревне на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, отметил, что опасения о возможной изоляции россиян не оправдались.

В интервью сервису Okko фигурист признался, что перед стартом соревнований опасался напряженности.

«Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая», — сказал Гуменник.

Во вторник, 10 февраля, российский спортсмен успешно дебютировал на олимпийском льду, представив короткую программу. Его выступление было оценено судьями в 86,72 балла, что позволило ему уверенно войти в число лидеров турнира.

Олимпийские игры 2026 года принимают итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля, а российские атлеты участвуют в них без национальной символики и гимна.

Ранее сообщалось о том, что скелетонисту Гераскевичу запретили использование на Олимпиаде особого шлема.