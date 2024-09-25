Обнародована сумма гонораров Ирины Дубцовой
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Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает исполнительница Ирина Дубцова за свои выступления. Об этом сообщил портал «Страсти».
Как пояснил эксперт, за один концерт артистка получает не менее 3 млн руб.
«Она всегда была и остается востребованной у организаторов мероприятий, преимущественно на частных корпоративах и светских вечеринках. Ее гонорары колеблются от 3 до 5 млн руб. — сумма, пожалуй, не малая, но и не чрезмерная», — отметил шоумен.
По словам Дворцова, помимо концертной деятельности, у Дубцовой имеется собственный бизнес, а также она получает авторские отчисления.
Он отметил, что звезда никогда не скупится на траты для своего любимого ребенка.
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