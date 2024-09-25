Обнародована сумма гонораров Ирины Дубцовой

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает исполнительница Ирина Дубцова за свои выступления. Об этом сообщил портал «Страсти».

Как пояснил эксперт, за один концерт артистка получает не менее 3 млн руб.

«Она всегда была и остается востребованной у организаторов мероприятий, преимущественно на частных корпоративах и светских вечеринках. Ее гонорары колеблются от 3 до 5 млн руб. — сумма, пожалуй, не малая, но и не чрезмерная», — отметил шоумен.

По словам Дворцова, помимо концертной деятельности, у Дубцовой имеется собственный бизнес, а также она получает авторские отчисления.

Он отметил, что звезда никогда не скупится на траты для своего любимого ребенка.

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