Обновленный спортивный комплекс «Юность» открылся после капремонта в подмосковных Химках

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин приняли участие в открытии обновленного универсального спортивного комплекса «Юность». Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Фото: [ Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО ]

Напоминаем, что работы здесь были проведены по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Работы проведены на полгода раньше планируемого срока. Этот спорткомплекс — первый из масштабной программы по обновлению спортивных объектов, которая реализуется по инициативе Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Спорткомплекс, построенный более 40 лет назад, готов встречать новых чемпионов! Желаю удачи, новых достижений и рекордов!» – прокомментировал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Подрядчиком был укреплен фундамент здания, несущие конструкции, обновлен фасад и входная группа, отремонтирован теннисный корт. Внутри объекта обновлены универсальный спортивный зал 36×18 м, тренажерный зал, зал хореографии, а также административно-бытовые помещения.

Ожидается, что к тренировкам на базе «Юности» вернутся более пятисот воспитанников спортивных школ муниципалитета — представители художественной гимнастики, футбола, греко-римской борьбы, большого тенниса, волейбола, карате.

Кроме того, на базе СК «Юность» будут проходить занятия по физической культуре для студентов Российской международной академии туризма (РМАТ), тренировки по программе «Активное долголетие», занятия по скандинавской ходьбе и аэробике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.