Андрей Воробьев: Более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня большой день для всей нашей страны — День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Наша основная задача сейчас — помочь с восстановлением городов, инфраструктуры, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни. Подмосковные строители за 2 года восстановили 108 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе — МКД, дороги, школы, детские сады и больницы. Налаживаем работу отопления и систем водоснабжения», — подчеркнул Воробьев.

Отмечается, что недавно открыли два моста: пешеходный в Новоазовске и автомобильный в поселке Сартана. Они оба были разрушены в результате обстрелов.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

«В Мариуполе из руин восстановили школу и детский сад в Ильичевском районе. Заканчиваем первый этап благоустройства Приморского парка — знакового для Мариуполя места. Помогаем и Запорожской области — в короткие сроки восстановили 146 школ», — отметил глава Подмосковья.

Ожидается, что до конца текущего года подмосковные строители закончат восстановление еще двадцати трех объектов: ЦРБ в Тельманово, детский центр «Троянда», 6 мостов и 6 дорог.