«Хочу замуж, но не встретила того самого»: Анастасия Волочкова заявила, что готова к браку
Фото: [соцсети]
Бывшая артистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова в очередной раз призналась в мечте о замужестве. В интервью РИА Новости она заявила, что хочет выйти замуж, но, увы, пока ей не встретился «тот самый» мужчина. Однако она не теряет надежды и верит, что Бог поспешествует этому в нужное время.
Каким же должен быть избранник Волочковой? По ее словам, прежде всего — достойным человеком. Балерина хочет чувствовать рядом с ним спокойствие, заботу и, конечно, любовь. При этом мужчина не должен бояться масштаба ее личности.
«Он должен гордиться моей славой как артистки балета», — подчеркнула Анастасия.
В ее понимании, избранник не должен стесняться того, что его жена — известная и популярная женщина.
Недавно Волочкова вспомнила, как один неизвестный мужчина помог ей добиться успеха в самом начале карьеры. Он оплатил ей и ее маме билеты на самолет для участия в важном танцевальном конкурсе. Благодаря этой поддержке балерина смогла выступить и одержать победу, которая во многом определила ее дальнейшую судьбу.
