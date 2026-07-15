«Мы — русские, и нас не сломать!»: SHAMAN продолжил концерт в Сочи, несмотря на угрозу БПЛА

Известный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, дал концерт в Сочи, который едва не сорвался из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «Пятый канал». Организаторы были вынуждены остановить выступление после первой же песни, чтобы обеспечить безопасность зрителей. Однако, когда опасность миновала, публика вернулась на свои места и на сцену снова вышел SHAMAN.

Артист принял смелое решение продолжить концерт. Он исполнил свой главный патриотический хит «Я русский» без музыкального сопровождения, держа в руках российский триколор. Зал скандировал припев вместе с ним, и атмосфера накалилась до предела. В какой-то момент Дронов обратился к поклонникам со словами: «Мы — русские, и нас не сломать!».

Этот концерт стал не просто музыкальным событием, но и демонстрацией стойкости. Интересно, что накануне SHAMAN рассказал, как продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от выпуска патриотичных песен, опасаясь, что это может ограничить его творческую свободу.

Ранее певец SHAMAN опроверг слухи о миллионных гонорарах за «Кремлевский проект».