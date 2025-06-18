Общественник Иванов оценил присутствие Волочковой на ПМЭФ

Известная балерина Анастасия Волочкова готовится к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме, планируя поделиться историей своего пути к успеху, рассказывая о достижении целей через преодоление трудностей. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил резкое несогласие с таким выбором. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, ПМЭФ — площадка для стратегических дискуссий, а не для самопрезентаций скандальных персон. Так, подобные мероприятия должны представлять людей с безупречной репутацией, чей жизненный опыт действительно может вдохновлять молодежь на трудовые и научные подвиги. Более того, годы эпатажа балерины в соцсетях дискредитируют ее право учить других.

Брянский депутат подчеркнул: когда профессиональные достижения отошли на второй план, остается только пытаться перевоплотиться в мотивационного гуру. Именно в этом и заключается несоответствие между образом Волочковой и концепцией форума.

По его мнению, истинные ценности не заменятся медийностью.

Напомним, что ПМЭФ-2024 пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге, собрав представителей деловых и политических элит из разных стран.

Ранее Волочкова жестко прошлась по депутату, выступившему против пропаганды эскорта.