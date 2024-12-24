Общественники потребовали признать музыканта Васю Обломова иноагентом

В России требуют запретить антироссийскую песню Васи Обломова (настоящее имя — Василий Гончаров), а самого музыканта признать иностранным агентом. Об этом сообщил SHOT.

Инициативу о запрете выдвинуло общественное движение «Сорок сороков», обратившееся к Министерству юстиции РФ. По мнению активистов, трек «Письмо Санта-Клаусу», наполненный антигосударственной пропагандой, до сих пор доступен на популярных стриминговых платформах.

40-летний Гончаров, уехавший в Египет после объявления мобилизации в 2022 году, а затем переехавший в Лос-Анджеле, сейчас гастролирует по США и Европе. На своих выступления и в соцсетях он активно критикует власти России и высказывается против действий российских вооруженных сил.

По имеющейся информации, после своего отъезда из России у певца осталась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме на Сущевском валу в Москве. Площадь квартиры составляет 56 кв. м, а рыночная стоимость жилья доходит до примерно 20 млн рублей.

Сам музыкант продолжает оплачивать налоги на квартиру, но не спешит ее продавать, хотя она пустует уже два года.

Сейчас певец продолжает свои гастроли. В начале декабря он выступил в Лондоне и похвастался тем, играл на гитаре у иноагента Бориса Гребенщикова*, который поблагодарил его за это.

Гончаров родился в Ростове-на-Дону. Сейчас ему 40 лет. Он является основателем и ключевой фигурой группы «Чебоза». Широкую известность музыканту принес музыкальный проект под названием «Вася Обломов».

Кроме того, он является одним из основателей и активным участником музыкально-поэтического проекта «Господин хороший».

Ранее Mash сообщил, что ФНС закрыла московскую фирму Андрея Макаревича «Философия ненасилия».

*Минюстом РФ признаны иноагентами