Mash: ФНС закрыла московскую фирму иноагента Макаревича ООО «Философия ненасилия»

Канал сообщил, что фирма была внесена в реестр в 2023 году. Иноагенты Андрей Макаревич и Рубен Апресян* намеревались организовывать встречи со всеми желающими, на которых планировали рассказывать о методиках мирных протестов. В цикле их лекций, предположительно, могла быть предоставлена информация о государственных переворотах в разных странах мира.

Канал отметил, что Рубен Апресян — автор методички, в которой собрана информация о «бархатных революциях» — мирных акциях протеста. Фирма зарегистрирована по адресу квартиры, принадлежащей Апресяну. Она расположена в Бибиреве. Согласно данным Mash, ранее Рубен Апресян выиграл грант в США. На полученные средства он опубликовал труд «Опыт ненасилия в XX столетии».

Канал обратил внимание, что после начала вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа музыкант перестал сообщать о намерениях вести тематические лекции в своей фирме.

«С тех пор активности компания не проявляла. Налоговики пришли с проверкой, убедились, что «Философия ненасилия» не работает, и прикрыли лавочку», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что суд отказался отменять штраф Макаревичу за отсутствие маркировки иноагента.

*Физлицо, признанное иностранным агентом в России