Обвиняемый в подкупе арбитров совладелец «Торпедо» признал свою вину

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев, обвиненный в подкупе арбитров, признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В деле указано, что Соболев активно сотрудничает со следствием и дал признательные показания.

Соболев был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест. Второй фигурант дела, бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов остается в СИЗО.

О предлагаемых руководством «Торпедо» взятках рассказал арбитр Максим Перезва. «Торпедо» лишилось места в РПЛ и было переведено в Первую лигу за попытку организации трех договорных матчей.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Скородумов назвал следствию фамилии 12 арбитров, которым предлагал взятки.