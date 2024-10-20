Mash: шансы Ефремова выйти по УДО приравниваются к нулю

Российский актер Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии, а вероятность его выхода на свободу до конца года по условно-досрочному освобождению (УДО) крайне мала. Об этом сообщил Mash.

По словам адвоката артиста, причин для этого несколько. На данный момент соответствующие прошения поданы не были, а юристы только готовят необходимые документы.

Отмечается, что даже если прошение будет подано в ближайшие дни, процесс займет длительное время, так как дело должно поступить в суд. Минимальный срок ожидания — месяц.

Кроме того, администрация белгородской ИК-4 не спешит отпускать Ефремова из-за нарушений режима — у него было зафиксировано три замечания, касающиеся внешнего вида и распорядка дня. Также сотрудники колонии не замечают серьезного ухудшения его состояния здоровья. В апреле ему уже отказали в УДО.

Ефремова осудили на 8 лет колонии за пьяное ДТП в центре Москвы в 2020 году, из-за которого погиб водитель фургона.

Ранее SHOT сообщил, что Ефремов отметил Новый год с семьей из-за ухудшения состояния здоровья.