Очередной исторический экстремальный забег «Зарайский бизон» прошел в Подмосковье

«Зарайский Бизон» за 6 лет своего существования стал важным и долгожданным событием летнего спортивного сезона в Подмосковье. Он привлекает не только соревновательной составляющей, где для преодоления препятствий важна командная работа, но и своей историей и локацией. Традиционно старты проходят у стен Зарайского Кремля, и участники могут посетить этот культурный объект и другие достопримечательности городского округа после финиша», — отметил глава ведомства Алексей Перов.

​Старты для профессионалов и любителей прошли вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Участники боролись за первые места в нескольких зачетах. Также в этом году впервые прошел семейный забег, приуроченный к году семьи в России. В нем принимали участие родители с детьми, бабушки и дедушки, соревновавшиеся за звание самой спортивной семьи турнира.

​Для тех, кто не принимал участие в забеге, а пришел поддержать своих близких, на фестивале работали интерактивные зоны и мастер-классы. Каждый желающий мог посетить экскурсии по стенам Зарайского кремля, полюбоваться экспозицией Государственного музея-заповедника, подняться на смотровую площадку Водонапорной башни, а также увидеть многие другие достопримечательности городского округа.