Очередной квест по спортивному ориентированию «Город пЕРеМен» прошел в Балашихе. Он был организован «Единой Россией» и «Молодой Гвардией» Подмосковья. В рамках квеста участники исследовали объекты, построенные по Народной программе партии.

Используя карту и компас, участники искали контрольные точки, расположенные рядом с обновленными парками, школами, спортивными объектами и культурными пространствами. Также по инициативе жителей состоялись велогонки.

«На сегодня заявилось более 400 участников. Около пятидесяти из них — на велосипедах. Будем смотреть, как они проходят маршрут. Самая крупная категория участников — это семьи с детьми. Много и подростковых команд, которые в игровой форме изучают родную Балашиху, заглядывают в уголки города, в которых раньше не бывали», - рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Соревнование провели в индивидуальном зачете среди взрослых спортсменов и в семейном, в котором участвовали дети и их родители. За два часа участникам нужно было собрать максимальное количество баллов, отметившись на каждой из 35 точек.

Мероприятие стало финальным этапом маршрута «Города пЕРемен». С весны в различных форматах проекта приняли участие более 6 тыс. жителей Подмосковья.