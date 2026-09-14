В Дмитрове и Яхроме временно отменят плату за парковку: сроки и адреса

На дни голосования в Дмитровском округе водителям разрешат парковаться на муниципальных дорогах без оплаты. Такое решение приняли местные власти, чтобы автомобилисты могли спокойно оставлять машины возле избирательных участков, сообщил REGIONS.

По данным телеграм‑канала «Это Дмитров, Детка!», опирающегося на документ администрации, в нескольких локациях временно не будут взимать плату за стоянку. Период действия льготы — с полуночи 18 сентября до конца суток 21 сентября 2026 года.

Под освобождение от оплаты попадают четыре участка. В Дмитрове это территория Торговой площади (включая ее основную часть), а также адрес: улица Советская, дом 4. В Яхроме льготу применят на площадке вблизи железнодорожной станции.

На фоне этих изменений в Подмосковье состоятся выборы — жители региона 18–20 сентября будут выбирать депутатов Государственной и Московской областной дум. Для проведения голосования задействуют 104 участка.

Избирателям доступны три формата волеизъявления. Первый — личное посещение участка. Второй — дистанционное электронное голосование: чтобы воспользоваться им, требуется подать заявку через сайт до 14 сентября. Третий вариант — голосование на дому, разрешённое при наличии предусмотренных законом оснований. Сведения о закреплённом участке публикуются на ресурсе ЦИК.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Матушка-земля» будет работать наблюдателем на выборах в Подмосковье.