ИИ теперь может покупать акции за вас: насколько опасно давать нейросети доступ к счету

Искусственный интеллект постепенно получает не только доступ к финансовой информации, но и возможность совершать операции по поручению инвестора. В сентябре 2026 года банки открыли клиентам возможность подключать ИИ-агентов к брокерским счетам и давать им разные уровни доступа — от просмотра данных до исполнения заявок. Насколько безопасно передавать алгоритму управление своими вложениями, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

«Главная опасность здесь не в том, что искусственный интеллект обязательно будет торговать хуже человека. Проблема в другом: инвестор фактически передает принятие решений системе, которая может неправильно интерпретировать его задачу, ошибиться в данных или не учесть резкое изменение ситуации на рынке. При этом биржа не прощает даже небольших ошибок — цена актива может измениться за секунды», — рассказал Калинкин.

По словам эксперта, особенно опасно предоставлять ИИ максимальный уровень доступа сразу. Если алгоритм может не только анализировать портфель, но и самостоятельно выставлять заявки или переводить средства, потенциальный ущерб становится значительно выше.

«Я бы начинал с режима, в котором ИИ только анализирует информацию и предлагает действия. Следующий уровень — возможность подготовить заявку, которую человек самостоятельно подтверждает. И только после длительного тестирования можно рассматривать полностью автоматический режим. Причем даже тогда разумно устанавливать лимиты на сумму одной операции и общий объем средств, которыми агент может распоряжаться», — отметил эксперт.

Банк России также обращает внимание на риски применения ИИ в финансовой сфере. Регулятор отдельно указывает на возможность некорректных выводов и решений модели, а в июне 2026 года рекомендовал при использовании ИИ в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности предусматривать подтверждение операции сотрудником.

«Если алгоритм потерял деньги исключительно из-за неудачной торговой стратегии, это не означает автоматически, что банк обязан компенсировать инвестору убыток. Здесь нужно смотреть на условия договора, характер услуги и конкретные обстоятельства операции. Но если финансовая организация нарушила свои обязанности или права клиента, сам факт использования ИИ не освобождает ее от ответственности», — пояснил Калинкин.

Именно этот принцип подтверждает и Банк России: применение искусственного интеллекта само по себе не освобождает финансовую организацию от ответственности за нарушение прав клиента. При возникновении спора инвестор может использовать предусмотренные законом способы защиты, в том числе обратиться к регулятору или в суд.

«Поэтому относиться к ИИ-агенту стоит не как к волшебному финансовому советнику, а как к очень быстрому инструменту, который способен ошибаться. Чем больше денег ему разрешено контролировать, тем важнее человеческий контроль, лимиты и возможность мгновенно отключить доступ», — заключил Калинкин.

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