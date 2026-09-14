«Последняя квартира в России»: уехавший в Европу Серебренников продал жилье в Хамовниках за ₽45 млн

57-летний режиссер Кирилл Серебренников продал свою последнюю квартиру в России, сообщи л Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Режиссер более 20 лет владел двухкомнатной квартирой площадью 44 кв. м на пятом этаже в доме 1785 года постройки в Хамовниках.

Рыночная стоимость квартиры с потолками высотой 3,5 м оценивается в ₽45 млн. Здание является историческим — это доходный дом, который построили у усадьбы русского поэта Дениса Давыдова.

Серебренников сохранял недвижимость в Москве после переезда в Германию в 2022 году, но спустя три года решил с ней расстаться. Сделка по продаже квартиры прошла без открытых продаж и объявлений.

В 2017 году Серебренникову, тогда худруку «Гоголь-центра», предъявили обвинение в мошенничестве. Его и коллег обвинили в хищении ₽128,9 млн, которые Министерство культуры РФ выделил на проект «Платформа». Домашний арест режиссер отбывал в той самой квартире. В 2020 году Серебренников получил три года лишения свободы условно.

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