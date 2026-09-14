70-летнего Мела Гибсона заметили на прогулке с дочерью от Оксаны Григорьевой

70-летнего голливудского актера Мела Гибсона заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, сообщает Super. Компанию актеру составила его младшая дочь — 16-летняя Люсия от российско-американской пианистки Оксаны Григорьевой.

Очевидцы отмечают, что Люсия растет красивой девушкой и уже практически сравнялась по росту с отцом. Гибсон выглядел расслабленным: он улыбался и помогал дочери нести пакеты с покупками из местных бутиков.

Медиа проявляют повышенный интерес к Люсии, потому что Гибсон тщательно оберегает ее личную жизнь после затяжных семейных кризисов. Отношения Гибсона и Григорьевой длились с 2009-го по 2010-й годы, и завершились громким разрывом. Несмотря на это, актер поддерживает связь с дочерью и старается проводить с ней время.

Фото: [ Оксана Григорьева/скриншот видео ]

Поклонники отмечают, что Люсия очень похожа на мать и, судя по всему, унаследовала ее красоту.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя виноватой перед дочерьми.