Соединенное Королевство оказалось на пороге тектонического сдвига — первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании, закрепив право своих наций на самоопределение и призвав готовить почву для референдумов о выходе из состава Британии. Об этом сообщает Sky News.

Саммит кельтских наций, проходящий 14 сентября в столице Уэльса, ознаменовался событием, которого в Лондоне явно не ждали. Джон Суинни, Мишель О’Нил и Рун ап Иорверт — главы правительств Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса соответственно — поставили свои подписи под документом, утверждающим право каждой из наций на самостоятельное определение своего будущего. Sky News сообщает, что политики не ограничились декларацией о намерениях: они открыто призвали «готовиться, планировать и обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции».

Фактически речь идет о дорожной карте, конечная цель которой — организация референдумов о независимости.

Ранее стало известно, что посольство РФ сообщило о сносе обелиска советским воинам в Бытоме.