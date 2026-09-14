Россия дала в долг почти триллион: почему покупатели из СНГ не спешат платить

Задолженность компаний из стран СНГ перед российским бизнесом в июне 2026 года достигла рекордных 967 млрд рублей. За год показатель увеличился более чем на 40%, при этом около 43 млрд рублей приходится на просроченные обязательства. Такие данные приводит Росстат, передают Известия .

Крупнейшими должниками среди стран СНГ стали Казахстан с задолженностью 401,3 млрд рублей, Белоруссия — 327,3 млрд и Узбекистан — 81,7 млрд. На компании Армении приходится 65 млрд рублей, Киргизии — 52,3 млрд.

При этом задолженность российских организаций перед компаниями из стран СНГ за год также увеличилась, но примерно на четверть. Ее объем составляет около 506 млрд рублей, то есть почти вдвое меньше встречных обязательств.

Одной из причин роста задолженности стало расширение торговли России со странами ближнего зарубежья. За первое полугодие товарооборот с Белоруссией вырос на 12,5%, примерно до $28,5 млрд, с Узбекистаном — на 15,7%, до $7 млрд, а с Казахстаном — на 7%, до $13,2 млрд. Основными направлениями торговли остаются ТЭК, пищевая промышленность, производство удобрений, черная и цветная металлургия.

Дополнительные сложности создают банковские проверки после усиления санкционного давления. Сделки проходят больше этапов контроля, увеличивается количество платежных маршрутов, а отдельные поставки могут оставаться неоплаченными несколько месяцев.

Российским поставщикам приходится учитывать и конкуренцию со стороны Китая и Турции. Зарубежные компании могут предлагать более низкие цены и гибкие условия расчетов. Чтобы сохранить покупателей в странах СНГ, российский бизнес вынужден соглашаться на более длительные отсрочки платежей.

По оценке экспертов, изменение курса рубля не объясняет рекордный рост задолженности. Средний курс доллара в июне 2025 года составлял 78,72 рубля, а в июне 2026-го — 73,54 рубля. Укрепление рубля означает, что в валютном выражении рост обязательств оказался ближе к 50%.

При этом накопившиеся долги пока не рассматриваются как критическая угроза для российской экономики. Рост внутренней активности в странах-партнерах создает предпосылки для последующего погашения обязательств.

Для российских компаний ситуация осложняется высокой стоимостью финансирования. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Кроме того, с 2026 года базовая ставка НДС увеличилась до 22%, а условия освобождения от этого налога для малого бизнеса на упрощенной системе были изменены.

Фактически российские поставщики предоставляют зарубежным покупателям значительный объем торгового кредитования за счет собственных оборотных средств. Это способно ограничивать инвестиционные возможности компаний. За первое полугодие 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9%.

В то же время рост задолженности отражает увеличение объемов торговли с государствами СНГ. Для российских экспортеров потеря крупных покупателей в Казахстане, Узбекистане или других странах региона может привести к сокращению экспортных потоков.

Поэтому бизнесу приходится искать баланс между сохранением рынков сбыта и контролем финансовых рисков. Российские компании все внимательнее оценивают платежеспособность контрагентов и устанавливают ограничения на объем предоставляемой отсрочки.