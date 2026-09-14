Новые автобусы уже на маршрутах: Калмыкия неожиданно обогнала другие регионы

Калмыкия досрочно завершила запланированное на 2026 год обновление общественного транспорта. Республика вошла в число регионов, где новые автобусы уже начали перевозить пассажиров. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает РИА Калмыкия.

Вместе с Калмыкией досрочно выполнить запланированные работы удалось Адыгее, Мордовии, Чувашии, а также Брянской, Курганской и Пензенской областям.

Мишустин отметил, что развитие общественного транспорта остается одним из приоритетных направлений для регионов и муниципалитетов. Автобусы и другой городской и пригородный транспорт ежедневно используются миллионами россиян для поездок на работу и учебу, в медицинские учреждения, детские сады и другие социальные объекты.

По словам премьер-министра, поддержку регионам в этой сфере необходимо продолжать. Важными задачами остаются повышение эффективности перевозок, соблюдение расписания, безопасность пассажиров и доступность поездок.

Также речь идет о развитии маршрутной сети и необходимой инфраструктуры. При этом внимание должно уделяться не только крупным городам, но и сельским территориям и опорным населенным пунктам.

Для Калмыкии обновление подвижного состава должно повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Новые автобусы будут использоваться как в Элисте, так и на маршрутах между населенными пунктами республики.

Мишустин также напомнил о поручениях президента России, направленных на повышение качества работы общественного транспорта. По итогам обновления регионов ожидается дальнейшее повышение доступности и надежности пассажирских перевозок.