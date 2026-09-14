В Хабаровске отменили концерт Бузовой

40-летняя певица Ольга Бузова прилетела в Хабаровск, чтобы дать концерт в рамках фестиваля «Амур. Живая линия», однако ее выступление сорвалось из-за стихии, сообщает VOICE. Когда певица приехала на площадку, город накрыли ливень, град и гроза.

Сначала Бузова пообещала выйти к зрителям, несмотря на непогоду, но потом сообщила, что аппаратура вышла из строя и выйти на сцену невозможно. Ольга несколько часов провела в палатке в надежде выступить, но концерт так и не состоялся. Артистка провела ночь в отеле в Хабаровске, а утром уехала из города.

«Я всю ночь проплакала. Для меня большая драма, что я приехала и не выступила», — рассказала Бузова.

Министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева сообщила, что организаторы отменили шоу ради безопасности зрителей. По ее словам, Бузова пыталась перенести следующие мероприятия, чтобы остаться в городе и встретиться с жителями Хабаровска, но освободить подходящее время в расписании не получилось.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова приехала в Новокузнецк на съемки шоу «Ольга Вузова».