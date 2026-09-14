Спасатели Подмосковья освободили котенка, который несколько дней провел в трубе опоры уличного освещения

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили котенка, который застрял в трубе опоры уличного освещения. Инцидент произошел на одной из улиц в Серебряных Прудах.

В Систему-112 Подмосковья позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что из трубы мачты уличного освещения уже два дня доносится мяуканье. Самостоятельно помочь животному она не смогла.

Прибывшие на место спасатели опустили в трубу гибкую штангу с закрепленным на ней смартфоном. Таким образом выяснилось, что на глубине примерно 1,5 метра находится котенок — живой, но сильно истощенный.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Чтобы не терять время и не разбирать опору освещения, было предложено воспользоваться строительным пылесосом. С его помощью котенка аккуратно присосали за спинку и вытащили на поверхность. Животное провело без пищи и воды несколько дней и было обессилено. Несмотря на это помощь ветеринаров ему не потребовалась. Жительница, которая сообщила о котенке в Систему-112, забрала его себе.