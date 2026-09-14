Обход двора в Красногорске: жители и власти вместе решают, как сделать территорию комфортнее

Очередной обход дворовой территории провели в Красногорске. Мероприятие организовали по поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова. В центре внимания оказались вопросы благоустройства: где во дворе удобнее что-то разместить, как навести порядок и какие перемены действительно нужны местным жителям.

Наталья Тимошина, первый заместитель главы городского округа Красногорск, встретилась с жильцами дома № 9 на улице Лесной. Участники вместе прошли по территории и прямо на месте определили, какие задачи требуют первоочередного решения.

Среди ближайших планов — навести порядок в зеленых насаждениях рядом с домом и на детских игровых площадках, а также провести субботник на склоне. Отдельно обсудили предложения по обустройству дворового пространства. Специалистам предстоит проработать решение для регулирования водоотведения и рассмотреть возможность сделать движение во дворе односторонним.

Все поступившие предложения зафиксированы. Дальнейшая работа по ним остается на контроле.