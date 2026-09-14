Устал нести — оставил на остановке: очевидцы рассказали в Сети, как кикер стал звездой Краснознаменска

В Краснознаменске автобусный павильон ненадолго приобрел славу главной спортивной точки города. Как передает REGIONS, на остановке возник настоящий стол для игры в настольный футбол — кикер.

Очевидцы описали ситуацию так: прохожий нес объемистую конструкцию мимо остановки, выдохся и поставил ее «передохнуть». Горожане успели запечатлеть удачный момент — массивный предмет настолько гармонично смотрелся на фоне павильона, что казался частью городского благоустройства.

«Стоит такой красавец, ручки блестят. Мы сначала подумали — вот это сервис! Пока ждешь автобус, можно и в футбол поиграть. Даже расписание не скучно читать», — поделился впечатлениями местный житель Дмитрий Ивашов.

Однако радость оказалась мимолетной. Меньше чем за час стол с остановки исчез. В городской администрации уточнили: устанавливать игровые столы на остановочных пунктах не планировали, а произошедшее с кикером — случай единичный, к муниципальным проектам отношения не имеющий.

И все же история не осталась незамеченной. В соцсетях она вызвала волну обсуждений, а некоторые пользователи предложили сделать «кикер-зоны» постоянными — чтобы ждать автобус было веселее.

Ранее сообщалось, что семь светофоров модернизировали в двух округах Подмосковья за неделю.