Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов: присутствие наблюдателей на выборах укрепляет легитимность процесса

Член комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов отметил важность работы наблюдателей на выборах. Об этом сообщает РИАМО .

«Наблюдатели защищают право каждого голоса быть учтенным, предотвращают нарушения и повышают прозрачность процесса. Их присутствие укрепляет легитимность выборов и учит общество активной гражданской позиции», — заявил депутат.

В Подмосковье с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также муниципальные выборы в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в регионе форум «Сила в единстве».