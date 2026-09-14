Дешевле Турции? Гид назвала страны, где можно устроить необычный отдых без больших трат

В 2026 году путешественникам, которые хотят сократить расходы на отдых, стоит обратить внимание не только на традиционные бюджетные направления. Среди интересных вариантов называются Албания, Узбекистан, Тунис, Колумбия, Армения, Парагвай и Беларусь. О возможностях отдыха в этих странах рассказала гид-экскурсовод и международный дизайнер путешествий-впечатлений Татьяна Грибовская, пишет Газета.ру.

Албанию специалист поставила на первое место благодаря сочетанию гор, морского побережья, османской архитектуры, семейных ферм и виноделен. Обед здесь может стоить 7–12 евро, ужин — 15–25 евро, а ночь в гостевом доме — 30–60 евро. Для поездки особенно подходят май и сентябрь: в эти месяцы погода комфортнее, туристов меньше, а цены ниже. При этом путешественникам придется учитывать особенности транспорта — автобусы не всегда придерживаются расписания.

Узбекистан также остается доступным направлением. Туристов привлекают местные базары и историческая архитектура Самарканда. Проживание в гестхаусе в старой части города может стоить от $20 за двоих вместе с завтраком. Ужин с пловом обойдется примерно в $7–10.

Для пляжного отдыха и одновременно знакомства с историей страны можно рассмотреть Тунис. Помимо курортов, путешественники могут посетить римские руины, берберские поселения и пустынные районы. По оценке специалиста, недельная поездка с учетом проживания и питания может обойтись в $500–600.

В Латинской Америке одним из интересных вариантов названа Колумбия. Здесь можно совместить поездку к Карибскому побережью с посещением кофейных плантаций и джунглей. Обед стоит около $4–8, жилье — $25–50 за ночь. При этом при планировании бюджета необходимо отдельно учитывать внутренние перелеты.

Армения подойдет тем, кто хочет за одну поездку увидеть горные ландшафты, древние монастыри и винодельческие регионы. Жилье в горных районах может быть дешевле. Для самостоятельного путешествия специалист рекомендует арендовать автомобиль: это позволяет посетить больше мест и в некоторых случаях обойтись дешевле групповых экскурсий.

Еще один вариант — Парагвай, который ориентирован прежде всего на туристов, предпочитающих менее популярные маршруты. Среди достопримечательностей — небольшие города, культура гуарани и иезуитские миссии, расположенные в районах с густой растительностью. Основной крупной статьей расходов становится перелет. Обед стоит примерно $4–8, жилье — $25–50.

Беларусь остается вариантом для недорогой поездки недалеко от привычных туристических маршрутов. Среди интересных объектов — замки и агроусадьбы. Обед может стоить 4–8 евро, а проживание — от 20 до 40 евро. При поездке необходимо заранее проверить актуальные правила въезда и возможности использования банковских карт.