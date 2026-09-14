С начала лета в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие более 4,7 тыс. жителей Подмосковья
В Подмосковье свое здоровье в парках проверили свыше 4,7 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
С начала лета в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие более 4,7 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Выездные профилактические осмотры в парках по выходным позволяют жителям проверить здоровье в удобном формате, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе», — напомнил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В прошлые выходные акция прошла в парках 11 округов. В ее рамках свое здоровье проверили 154 жителя.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.