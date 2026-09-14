С начала лета в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие более 4,7 тыс. жителей Подмосковья

В Подмосковье свое здоровье в парках проверили свыше 4,7 тыс. человек

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

С начала лета в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие более 4,7 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выездные профилактические осмотры в парках по выходным позволяют жителям проверить здоровье в удобном формате, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе», — напомнил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В прошлые выходные акция прошла в парках 11 округов. В ее рамках свое здоровье проверили 154 жителя.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.

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