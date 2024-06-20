Очередной матч проекта «Выходи во двор» пройдет в конце июня в подмосковном Одинцово

Звезды отечественного футбола сыграют с любительской командой жителей Одинцовского городского округа на стадионе «Центральный» уже на следующих выходных. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Данная игра станет уже четвертым футбольным противостоянием именитых игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». ​По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Подчеркнем, что с момента запуска проекта «Выходи команда легенд провела более тридцати матчей с любительскими коллективами из различных муниципалитетов. Напомним, что проект „Выходи во двор“ реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в соответствии с целями федерального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“.