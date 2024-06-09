Очередной матч в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» прошел в Подмосковье

Звезды российского футбола обыграли любительскую сборную Луховиц в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что в этом городском округе команду «Легенды футбола» встречали впервые. Всего на трибунах за игрой наблюдали более трех тысяч болельщиков. Спортивное мероприятие прошло на обновленном стадионе «Авиатор», который был открыт осенью прошлого года.

«Здесь отличный газон, который оценили профессионалы из команды Легенд. В планах проводить как можно больше матчей именно на новых, обновленных стадионах. Так, в прошлом году после реконструкции, мы открыли семь стадионов, в этом году откроем еще десять», — отметил глава ведомства Алексей Перов.

Перед стартом основного матча легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. По итогам встречи Легенды оказались сильнее и обыграли любительскую сборную городского округа со счетом 5:4.