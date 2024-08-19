Очередной старт Кубка чемпионов Swimcup прошел в подмосковном Красногорске

Более трехсот любителей плавания на открытой воде вышли на старт Международного Кубка чемпионов Swimcup в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что соревнования прошли на пляже Рублево в акватории бухты Живописная. Зрители увидели старты в четырех дисциплинах. Также в турнире приняли участие совсем ещн юные пловцы, самым младшим из которых исполнилось по семь лет. Они преодолели дистанции 100 и 300 метров.

​Напоминаем, что финальный летний старт в рамках международного Кубка чемпионов Swimcup состоится в последний день августа на берегу Озернинского водохранилища, расположенного в Рузском городском округа.

А всего на территории нашего региона в текущем летнем сезоне прошло уже пять турниров Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более двух любителей плавания.