Очередной выпуск художественной летописи Коломны вышел в свет

Уникальное издание под названием «Коломенский альманах» стало символом литературной жизни округа и живой летописью событий.

Каждый год оно собирает вокруг себя всех, кому дорого слово о родном крае, слово о России, кто стремится сохранить традицию коломенского текста.

За почти тридцать лет жизни литературный альманах обрел прекрасную репутацию и зарекомендовал себя как солидное, авторитетное и уважаемое издание, равных которому найдется немного.

В новом выпуске – не только прекрасные тексты, но и великолепные образы. В свежее издание вошли работы художников - участников XII Всероссийского Коломенского пленэра имени Народного художника России Михаила Абакумова.

Сам выпуск посвящен 845-летию Коломны. Издание уже ждет своих читателей в библиотеках округа. Ознакомиться с ним можно совершенно бесплатно.