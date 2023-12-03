Очередной зимний сезон в парках открыли в подмосковном Серпухове

Для жителей и гостей городского округа команда парков Серпухова устроила яркое анимационное представление «Волшебство огней» с Бабусечкой Ягусичкой подружкой Кощевной, а также с современным Дедушкой Морозом. Главный герой Нового года появился на сцене в сияющих очках и с зажигательными танцами.

Дети и взрослые участвовали в конкурсах, много танцевали и смеялись от шуток сказочных персонажей. Работала ярмарка «К Новому году», где каждый смог приобрести товары от мастеров народного промысла и сладкие угощения. В конце мероприятия, под овации собравшихся, зеленая красавица зажгла свои огни.