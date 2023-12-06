Очный тур конкурса научно-технических анимационных фильмов «Мультпром» пройдет в Нижнем Новгороде

Очный тур международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «Мультпром» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 20 января. Конкурс проводится в рамках 10-летия науки и технологий.

Конкурс является самостоятельным проектом Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». Это единственный в России конкурс научно-технической анимации со значительным спектром задач: вовлечение молодежи в технологическую среду посредством научно-технической анимации; промышленная профориентация; демонстрация самой широкой возрастной категории истории достижений российской промышленности, науки и техники доступными анимационными образами и визуализацией объектов технологического прогресса; повышение уровня информационно-рекламной подачи молодежных технологических инициатив, проектов и стартапов используя инструменты анимации; приобщение молодежи к мировым культурным ценностям; пропаганда здорового образа жизни через популяризацию инноваций в спортивной отрасли; развитие досуговой деятельности молодежи и многое другое.

Сегодня в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из разных стран мира.

К проекту могут присоединиться представители Подмосковья в следующих форматах: заочное участие авторов анимационных научно-технических работ, представителей анимационных студий, кружков и досуговых центров из числа молодежи в возрасте до 35 лет или очное участие специалистов/экспертов и авторов анимационных научно-технических работ, представителей анимационных студий, кружков и досуговых центров в деловой программе. Проекты для участия подаются до 31 декабря здесь.