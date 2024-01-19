Один из этапов чемпионата России по гонкам на льду пройдет в подмосковном Красногорске

Шестой этап личного чемпионата России по гонкам на льду состоится на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск. Соревнования пройдут в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее, трассу в Красногорске испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира.

Напоминаем, что в прошлом году после семилетнего перерыва в Красногорске провели финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. За два дня более двадцати тысяч красногорцев наслаждались великолепным мото-турниром на стадионе «Зоркий»