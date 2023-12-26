Один из главных новогодних фестивалей Московской области состоится в Коломне

В эту пятницу стартует зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна», в нем примут участие более 50 фермерских хозяйств и мастеров рукоделия Московской области. Об этом сообщили в Минкульттуризма региона.

«В исторической части города, на территории Коломенского кремля, на площадке по улице Лажечникова разместятся торговые домики. «Новогодняя Коломна» — это не только место праздника, но и возможность увидеть и почувствовать культуру и традиции нашего региона», – отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Посетители смогут продегустировать и купить мед, пастилу, шоколад, мясные деликатесы, сыры, ягоды, грибы и не только. Отметим, что мероприятие пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Минкульттуризма региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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