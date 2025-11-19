Один из лидеров «Балтики» вспомнил неудачные просмотры в «Спартаке» и «Краснодаре»

Вингер «Балтики» Владислав Саусь, который стал одним из открытий первой половины сезона в РПЛ, рассказал «Чемпионату», что в детстве проходил просмотры в «Спартаке» и «Краснодаре».

Оба они оказались неудачными. В «Спартаке» он не смог поехать на второй сбор из-за болезни, а в «Краснодаре» после прохождения отбора ему так и не перезвонили.

«Я в детстве был маленьким, худеньким — наверное, по антропометрии не подходил. Когда приехал в «Зенит» во второй раз, уже на подписание контракта, сказали: «Ну вот, наконец-то подрос», — рассказал Саусь.

Саусь — воспитанник «Зенита». Летом 2024 года петербургский клуб продал его в «Балтику» за €150 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

