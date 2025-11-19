Дмитриев рассказал, как изменил отношение к деньгам после перехода в «Спартак»

21-летний футболист поделился, что сейчас может позволить себе больше обычного, но откладывает деньги. Дмитриев признался, что так было не всегда.

«Когда я из Второй лиги перешел в «Урал», у меня тоже крышу снесло. Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать. А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая», — сказал Дмитриев.

По его мнению, это важный вопрос, который влияет и на будущее человека, и на сегодняшнее состояние футболиста, поэтому его надо обсуждать с молодыми игроками.

Игорь Дмитриев — воспитанник петербургского «Зенита». В 2023 году он перешел в «Урал», а через год — в «Спартак». Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Крыльях Советов», а в этом стал важной частью красно-белых. Дмитриев выходил на поле в 19 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

