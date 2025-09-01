Один из лучших форвардов РПЛ намекнул на возможный уход из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о судействе в РПЛ после матча с ЦСКА (1:1).

В начале второго тайма колумбиец был удален за агрессивную игру против защитника армейцев Мойзеса. Большинство экспертов сходится во мнении, что удаление было несправедливым. Так же считает и сам Кордоба.

«Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идет хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что они довели этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было», — сказал форвард «Краснодара».

Кордоба заявил, что устал от этой несправедливости, намекнув на возможный уход из РПЛ.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года, его контракт с «быками» рассчитан еще на два года. В нынешнем чемпионате РПЛ на счету колумбийца четыре забитых мяча и результативная передача. Всего за 125 матчей за «Краснодар» во всех турнирах Кордоба забил 62 мяча и сделал 29 ассистов.

После семи туров «Краснодар» сохраняет лидерство в РПЛ с 16 очками.