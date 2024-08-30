Один из сильнейших теннисистов мира сенсационно проиграл на US Open

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно вылетел с US Open, заключительного турнира Большого шлема в этом году.

Во втором круге Алькарас в трех сетах проиграл голландцу ван де Зандсхулпу, занимающему лишь 74-ю строчку в мировом рейтинге, — 1:6, 5:7, 4:6.

В этом году испанец демонстрировал отличную форму и взял два предыдущих турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. На US Open Алькарас побеждал в 2022 году.

Борьбу на Открытом чемпионате США продолжает сильнейший российский теннисист Даниил Медведев. Во втором круге он уверенно выбил из турнира венгра Фабиана Марожана — 6:3, 6:2, 7:6.

В следующем раунде Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Ранее между собой эти теннисисты не встречались.