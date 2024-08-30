Теннисист Медведев обыграл венгра Марожана и вышел в третий круг US Open

Россиянин Даниил Медведев победил в состязании по теннису с венгром Фабианом Марожаном в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Медведев продвинулся в третий круг турнира. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС.

Отмечается, что матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, которому теперь предстоит соревноваться с итальянцем Флавио Коболли.

Даниилу Медведеву 28 лет, сейчас он находится на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). За свою спортивную карьеру он получил 20 титулов АТР. В 2021 году Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. Годом позже 16 недель удерживал статус первой ракетки мира.

Ранее сообщалось о том, что Медведев больше не входит в пятерку мировых лидеров по доходам. Тем не менее он до сих пор остается единственным теннисистом из России, вошедшим в первую десятку рейтинга Forbes.