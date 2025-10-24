Один мяч до финала: команда из Красногорска громко заявила о себе на «ВТБ Кубке Универов»

На турнире «ВТБ Кубок Универов» встретились сильнейшие студенческие команды вузов и колледжей страны. Сборная Московского областного филиала Президентской академии в Красногорске показала высокий уровень подготовки.

Команда одержала победы над несколькими соперниками, в том числе над представителями крупных вузов, таких как Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российская государственная академия интеллектуальной собственности и Университет прокуратуры Российской Федерации. Единственным поражением стал матч, где исход решился всего одним мячом.

По словам капитана команды Ярослава Зубахина, состав в этом сезоне усилился благодаря первокурсникам — Станиславу Князеву, Артему Галкину и Константину Бычкову. Новички уже успели проявить себя на Кубке первокурсников Московского кампуса и быстро стали частью основного состава.

Капитан отметил, что каждый игрок проявляет максимум усилий, совмещая спорт с учебой и другими делами. Особые слова поддержки были адресованы Алексею Климкову, который получил травму перед турниром. Команда ждет его скорейшего восстановления.

Следующий матч состоится 29 октября — в 1/8 финала красногорская команда встретится со сборной Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Ранее REGIONS сообщал, что новое место для экстремальных видов спорта откроют в Красногорске.