Фермерство в Чехове получило землю для развития овощеводства

Крестьянско‐фермерское хозяйство в муниципальном округе Чехов получило в аренду 16,9 га земли для развития растениеводства — такое решение приняло Министерство имущественных отношений Московской области. Новый участок поможет хозяйству расширить сельскохозяйственную деятельность: на нем планируют организовать овощные посадки и построить овощехранилище.

У КФХ уже есть собственный участок с действующей фермой, где содержатся лошади, куры и гуси. На площади в 2 га разместились небольшая конюшня, манеж, загон для выгула лошадей и курятник. Соседний участок, переданный хозяйству в аренду, будет использоваться многофункционально. Часть территории отведут под выгул коней, а основную площадь займут овощные культуры — картофель, морковь, лук, свекла и другие. Фермеры намерены использовать как теплицы, так и открытый грунт, чтобы максимально эффективно задействовать землю и обеспечить урожай в разные сезоны.

В ближайших планах хозяйства — строительство овощехранилища. Сейчас на новом участке идет прокладка дороги — это обеспечит удобный подъезд и логистику в будущем. Непосредственно к подготовке земли под посадки фермеры приступят в следующем году.

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