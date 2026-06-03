Обещала бартер, забрала миллионы: турагент Хатуна обманула около 100 российских блогеров

Известный в светских кругах турагент по имени Хатуна оставила без денег и отдыха десятки популярных российских инфлюэнсеров. По информации Super.ru, женщина предлагала знаменитостям туры в пятизвездочные отели по бартеру, собирала крупные суммы за поездку их родственников, после чего скрылась с миллионами рублей, передает Лента.ру.

Схема обмана: пятизвездочный отдых за рекламу и доплаты

Турагент Хатуна регулярно посещала крупные светские мероприятия, где заводила знакомства с известными личностями и блогерами. Она предлагала им организовать премиальный отдых по бартерной схеме: от инфлюэнсеров требовалась масштабная реклама в соцсетях, а взамен они должны были получить обслуживание формата «все включено» в отелях категории пять звезд.

Главным условием мошеннической схемы была доплата за попутчиков. Если блогеры хотели взять в путешествие своих членов семьи или друзей, за их путевки нужно было внести полную стоимость реальными деньгами.

Пострадавшие и сумма ущерба

Доверяя медийной репутации турагента, инфлюэнсеры переводили ей крупные суммы денег за своих спутников. Размер платежей от одного клиента составлял от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В итоге запланированные поездки на острова не состоялись, а клиенты остались и без денег, и без путевок. В списке пострадавших оказались популярные блогерши:

Алия Еникеева;

Маргарита Шашнова;

Катарина Федосеева;

Аннет Радо.

По предварительным подсчетам, жертвами обмана со стороны Хатуны стали в общей сложности почти 100 человек.

Текущий статус дела

После того как обман раскрылся, турагент оперативно удалила свой личный аккаунт из социальных сетей и перестала выходить на связь. Часть обманутых российских блогеров уже обратилась в правоохранительные органы и написала официальные заявления в полицию с требованием возбудить уголовное дело о мошенничестве.