Музей «Новый Иерусалим» приглашает на лекцию о ратном подвиге русского солдата в экспозиции лаковых миниатюр

12 июня Государственный историко‐художественный музей «Новый Иерусалим» (городской округ Истра) проведет познавательную лекцию «На страже Отечества. Великие битвы в лаковой миниатюре». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Лекция пройдет в пространстве масштабной выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Экспозиция объединяет около 300 произведений искусства и позволяет зрителям проследить ключевые эпизоды военной истории России — от Ледового побоища до событий Великой Отечественной войны. Лейтмотивом выставки стало легендарное «Слово о полку Игореве».

Слушателей ждет увлекательное погружение в мир лаковой миниатюры — искусства, традиции которого бережно сохраняются в России уже третье столетие. Старший научный сотрудник исторического отдела музея Юлия Герасимова предложит поговорить «о доблестях, о подвигах, о славе» и покажет, как важнейшие исторические события и ратный подвиг русских и советских воинов нашли отражение в работах выдающихся мастеров лаковой живописи.

Время начала: 14:00. Возрастное ограничение: 16+. Подробная информация и билеты доступны на сайте.

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