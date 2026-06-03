В Подмосковье дорожники устранили граффити и незаконную рекламу на знаках и остановках

С пециалисты Мосавтодора в рамках обследования региональной дорожной сети устранили незаконно размещенную рекламу и вандальные надписи на объектах инфраструктуры, расположенных на 15 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах очистили остановочные павильоны на проспекте Победы в микрорайоне Красная Горка и на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково, на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка и на Комсомольском проспекте. В Богородском граффити удалили со знаков на улице Советской Конституции в городе Ногинске, от незаконной рекламы - остановочные павильоны на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна и на улице Центральной в селе Кудиново и так далее.

В ведомстве уточнили, что обследование региональной сети проводятся регулярно, чтобы поддерживать дороги, остановки, знаки, светофоры, ограждения и другие элементы инфраструктуры в нормативном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.