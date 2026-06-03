Белгород лидирует по росту цен на новостройки в России по итогам мая

Рынок первичной недвижимости Белгорода продемонстрировал самую высокую динамику удорожания жилья среди крупных городов страны. Согласно исследованию аналитиков портала «Мир квартир», по итогам мая город занял первое место по приросту стоимости квадратного метра и второе — по росту общего чека за квартиру в новых домах. На этом фоне в соседних Курске и Липецке зафиксировано падение цен, пишет Бел.ру.

Рекордный скачок цен в Белгороде

Специалисты портала «Мир квартир» проанализировали ситуацию на первичном рынке жилья в 70 городах России. Майская статистика показала резкий рост стоимости строящегося жилья в Белгороде:

Стоимость квадратного метра увеличилась на 2,5% и достигла отметки 141 736 рублей — это самый высокий темп прироста за один «квадрат» в РФ.

Средняя цена квартиры в целом подскочила сразу на 2,7% и превысила 7,7 млн рублей. По динамике роста общего бюджета покупки Белгород уступил только Грозному, где зафиксирован показатель +2,9%.

Динамика рынка в столицах соседних регионов Черноземья

В то время как в Белгороде отмечается ценовой ажиотаж, застройщики в соседних областных центрах демонстрируют гораздо более сдержанные показатели, а в некоторых случаях — падение рынка: