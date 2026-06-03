С наступлением лета, как отмечается, в поисковых системах и чатах с искусственным интеллектом многократно возрастает число обращений с вопросом «Где найти лавандовые поля в Подмосковье». Жители региона, по информации источника, мечтают о роскошных портретах на фоне густых зарослей нежно-лиловых цветов. Однако эти поиски, предупреждают эксперты, совершенно напрасны. Однако есть и другая альтернатива, сообщил REGIONS.

Лаванда в Подмосковье, как сообщается, растет лишь на клумбах у заботливых дачников. Поля это растение, по словам специалистов, не заселяет: слишком уж капризна и теплолюбива эта южная красотка. Ближайшие к столице лавандовые поля, уточняется в информации, колосятся на Средней Волге и под Нижним Новгородом.

Зато в Московской области, как выяснилось, в изобилии цветет люпин — вполне фотогеничный заменитель лаванды. Редакция REGIONS, сообщается в публикации, нарисовала карту таких мест и обсудила с экспертами этот простой цветок с непростой судьбой.

В окрестностях Бронниц, по информации издания, люпиновые поля можно обнаружить сразу в нескольких локациях. Среди них: берег Москвы-реки, пойма реки Кожурновки, поле напротив набережной Бельского озера, Маломарьинский перелесок и территория около исторической усадьбы Марьино.

Северная Америка, как сообщается, является родиной люпина многолистного. В начале XIX столетия, по информации источника, растение завезли на европейский континент, где его начали применять в декоративных целях.

«Тогда садоводство стремительно развивалось, шел активный поиск растений, которыми можно было бы украсить сады и парки. Люпин понравился европейцам, прижился в их садах. Но никто не думал, что растение окажется настолько стойким и адаптивным, что быстро одичает и распространится по всему Старому Свету», — комментирует ботаник, фитотерапевт Михаил Круглов.

Специалист добавляет, что люпин вполне заслуживает звания агрессора. Растение, по его словам, стремительно захватывает новые территории, вытесняя при этом другие виды. Оно не боится ни засухи, ни легкого переувлажнения почвы, уточнил эксперт. Люпин способен расти как под яркими солнечными лучами, так и в полутени. Кроме того, он завязывает крупные семена-бобы, которые, по информации источника, долгое время сохраняют свою жизнеспособность.

«Люпин цветет в любую погоду. При таком уживчивом характере неудивительно, что он входит в число трав, которыми зарастают пустыри и брошенные участки земли. Таких у нас в России много — вот вам и люпиновые поля», — объясняет Круглов.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове жители дома на Пушкинской улице требуют снести палисадники, за которыми добровольно ухаживают пенсионерки.