ПМЭФ-2026: в Московской области построят производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ‐2026) подписано соглашение о создании в Московской области нового производства. В Солнечногорске, на территории индустриального парка «Есипово», появится завод по выпуску прицепов и полуприцепов‐рефрижераторов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестиции в проект составят 700 млн рублей. Производственно‐складской комплекс займет площадь 9 тыс. кв. м. Запуск завода запланирован на 2034 год. На предприятии будет создано 130 рабочих мест. Его мощность позволит выпускать 1500 единиц продукции ежегодно. Для реализации проекта инвестору предоставили участок в аренду без проведения торгов.

Проект нацелен на импортозамещение полуприцепной техники европейских производителей. Целевая аудитория продукта разнообразна: это ритейл‐сети, логистические и транспортные операторы, лизинговые компании, управляющие автопарками, агропромышленные и производственные холдинги, а также логистические платформы. После наращивания производственных мощностей предприятие «СибЕвроВэн» намерено выйти и на зарубежные рынки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.